У Києві судитимуть чоловіків, у яких вилучили понад 60 000 фальшивих доларів

Зловмисники налагодили у столиці збут підроблених американських доларів.

У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно двох осіб, підозрюваних в організації за попередньою змовою незаконної діяльності зі зберігання, перевезення та збуту доларів США.

Як повідомила Київська міська прокуратура, на початку червня минулого року двоє громадян України, мешканці західних областей, налагодили у столиці збут підроблених американських доларів.

Правоохоронці задокументували три факти збуту 355 підроблених купюр номіналом по 100 доларів США. Під час затримання одного зі спільників безпосередньо на місці вчинення злочину у нього вилучили ще 25 тис. доларів США з ознаками підроблення.

За результатами досудового розслідування обвинувальні акти стосовно двох фігурантів направлено до суду.

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