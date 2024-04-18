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В Киеве будут судить мужчин, у которых изъяли более 60 000 фальшивых долларов

23:13, 18 апреля 2024
Злоумышленники наладили в столице сбыт поддельных американских долларов.
В Киеве будут судить мужчин, у которых изъяли более 60 000 фальшивых долларов
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В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в организации по предварительному сговору незаконной деятельности по хранению, перевозке и сбыту долларов США.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в начале июня прошлого года два гражданина Украины, жители западных областей, наладили в столице сбыт поддельных американских долларов.

Стражи порядка задокументировали три факта сбыта 355 поддельных купюр номиналом по 100 долларов США. Во время задержания одного из подельников непосредственно на месте совершения преступления у него изъяли еще 25 тыс. долларов США с признаками подделки.

По результатам досудебного расследования обвинительные акты в отношении двух фигурантов направлены в суд.

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