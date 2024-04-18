Ел вяленого леща: в Одесской области мужчина заболел ботулизмом

Мужчина съел вяленого леща, приготовленного в домашних условиях, и попал в больницу.

В Одесской области зарегистрировали новый случай заболевания ботулизмом. Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава.

Специалисты провели эпидемиологическое расследование и установили, что заболевший житель Одесского района употреблял вяленого леща, приготовленного в домашних условиях.

На следующий день у больного появилась боль в животе, слабость, вздутие живота и головная боль. Через день присоединились такие симптомы, как нарушение зрения, сухость во рту, нарушение глотания.

Мужчину госпитализировали в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу, где ему предоставили необходимое лечение. Больному ввели ботулинический антитоксин, являющийся самым действенным средством при лечении ботулизма.

Это уже второй случай ботулизма в области в 2024 году. Первый, в марте, был связан с употреблением мясной тушенки, изготовленной в домашних условиях.

Ботулизм – это токсико-инфекционное заболевание, возникающее при употреблении продуктов, зараженных микробом группы клостридий. Возбудителем является бактерия – Clostridium botulinum.

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