В Украине запретили пророссийскую политическую партию «СПАС»

Имущество партии «Социал-патриотическая ассамблея славян» передали в собственность государства.

Фото: depo.ua

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии «Социал-патриотическая ассамблея славян» («СПАС») и передал в собственность государства ее имущество. Об этом сообщил официальный сайт 8ААС.

Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины:

запрещена деятельность политической партии «Социал-патриотическая ассамблея славян»;

имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

В 8ААС добавили, что полный текст решения по делу о запрете политической партии будет опубликован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

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