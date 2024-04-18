Изменения в УПК по сроку досудебного расследования, реформа БЭБ, увеличение САП: что Украина должна выполнить в 2024 году для получения финансирования от ЕС

В третьем квартале 2024 г. должны вступить в силу изменения в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми будет усовершенствовано положение регулирующих соглашения о признании виновности и отменен срок досудебного расследования с момента регистрации уголовного производства до уведомления о подозрении, а также разрешено рассмотрение отдельных дел единолично судьей Высшего антикоррупционного суда. Об этом говорится в приложении к Плану финансовой поддержки ЕС по программе Ukraine Facility.
Кроме того, по этому плану в 2024 году должна состояться реформа Бюро экономической безопасности (БЭБ), которая предусматривает вступление в силу нового законодательства относительно установления открытого, прозрачного и конкурентного (на основе заслуг) процесса отбора руководства и персонала БЭБ, ужесточения требований к отборочной комиссии, контрактная система для работников, четкое определение сферы и полномочий, а также механизм аттестации персонала. Ожидается, что реформу завершат ко 2 кварталу 2024 года.
Итак, в рамках финансового плана на второй квартал 2024 года предусмотрен взнос европейских партнеров, общая сумма которого может составить до 4,365 млрд евро, из которых безвозвратная поддержка до 1,5 млрд евро, а заем – до 2,865 млрд евро.
Для этого Украина должна выполнить 9 шагов, среди которых:
Взнос в 3 квартале 2024 года предполагается на общую сумму до 4,248 млрд евро, из которых 1,5 млрд евро гранты и 2,748 млрд ссуд.
Здесь также европейские партнеры будут ожидать выполнения 9 шагов:
Взнос в 4 квартале 2024 года должен составить в общей сложности до 3,7 млрд евро, из которых 400 млн грантов и 3,3 млрд евро кредита. Для этого Украина должна предпринять 13 шагов.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 апреля Европейская комиссия одобрила предложенный правительством Украины План Ukraine Facility, которым определяются условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Большая часть средств – 33 млрд евро будут предоставлены в виде кредитов и 17 млрд евро – в виде безвозвратной помощи, то есть грантов.
Итак, Украина взяла на себя обязательства перед ЕС по выполнению ряда реформ, за что будут получать кредиты и гранты. Если Украина допустит серьезную коррупцию или мошенничество, европейские институции могут поставить вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.
В общей сложности План определяет 69 реформ и 10 инвестиций, разбитых на 146 качественных и количественных показателей. Реформы, предложенные в рамках Плана по Украине, охватывают 15 сфер, включая судебную систему и борьбу с коррупцией.
Чтобы обеспечить защиту финансовых интересов ЕС, План по Украине обеспечен надлежащей основой для прозрачности, аудита и контроля. Кроме того, независимый Ревизионный совет, который будет создан в мае 2024 года, будет помогать Еврокомиссии в предотвращении любого неправильного управления средствами Союза. Как уже было сказано, Регламент по введению финансового инструмента Ukraine Facility предусматривает право Еврокомиссии уменьшать поддержку и возмещать любую сумму или требовать досрочного возврата займа, в случаях серьезных нарушений, мошенничества, коррупции или конфликта интересов, влияющих на финансовые интересы ЕС, которые не были исправлены Украиной.
Автор: Наталья Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.