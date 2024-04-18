Изменения в УПК по сроку досудебного расследования, реформа БЭБ, увеличение САП: что Украина должна выполнить в 2024 году для получения финансирования от ЕС

Будут усовершенствованы положения, регулирующие соглашения о признании виновности и отменен срок досудебного расследования с момента регистрации уголовного производства до сообщения о подозрении, а также разрешено рассмотрение отдельных дел единолично судьей ВАКС.

В третьем квартале 2024 г. должны вступить в силу изменения в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми будет усовершенствовано положение регулирующих соглашения о признании виновности и отменен срок досудебного расследования с момента регистрации уголовного производства до уведомления о подозрении, а также разрешено рассмотрение отдельных дел единолично судьей Высшего антикоррупционного суда. Об этом говорится в приложении к Плану финансовой поддержки ЕС по программе Ukraine Facility.

Кроме того, по этому плану в 2024 году должна состояться реформа Бюро экономической безопасности (БЭБ), которая предусматривает вступление в силу нового законодательства относительно установления открытого, прозрачного и конкурентного (на основе заслуг) процесса отбора руководства и персонала БЭБ, ужесточения требований к отборочной комиссии, контрактная система для работников, четкое определение сферы и полномочий, а также механизм аттестации персонала. Ожидается, что реформу завершат ко 2 кварталу 2024 года.

Итак, в рамках финансового плана на второй квартал 2024 года предусмотрен взнос европейских партнеров, общая сумма которого может составить до 4,365 млрд евро, из которых безвозвратная поддержка до 1,5 млрд евро, а заем – до 2,865 млрд евро.

Для этого Украина должна выполнить 9 шагов, среди которых:

Принятие стратегического плана цифровизации Государственной таможенной службы

Утверждение Бюджетной декларации на 2025-2027 годы

Принятие Плана мер по реализации Дорожной карты реформирования управления государственными инвестициями

Вступление в силу законодательства о корпоративном управлении государственными предприятиями

Вступление в силу Закона о пересмотре нормативно-правовой базы Бюро экономической безопасности Украины

Принятие Интегрированного национального энергетического и климатического плана

Принятие Стратегии термомодернизации зданий до 2050 года и Плана действий

Принятие стратегического документа по противоминной деятельности на период до 2033 года

Назначение председателя НАПК (уже выполнено)

Взнос в 3 квартале 2024 года предполагается на общую сумму до 4,248 млрд евро, из которых 1,5 млрд евро гранты и 2,748 млрд ссуд.

Здесь также европейские партнеры будут ожидать выполнения 9 шагов:

Увеличена численность Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Вступление в силу изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс

Принятие Плана мер по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы

Принятие Стратегии демографического развития на период до 2040 года

Принятие постановлений о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы

Вступление в силу подзаконных актов относительно Положения о целостности оптового энергетического рынка и закона о прозрачности (REMIT)

Вступление в силу законодательства о предотвращении, сокращении и контроле промышленного загрязнения с частичным применением положений

Разработка концептуальной записки с определением объема отклонений от правил Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Стратегической экологической оценки (СЭО)

Взнос в 4 квартале 2024 года должен составить в общей сложности до 3,7 млрд евро, из которых 400 млн грантов и 3,3 млрд евро кредита. Для этого Украина должна предпринять 13 шагов.

Принятие стратегического плана цифровизации Государственной налоговой службы

Вступление в силу законодательства об усовершенствовании процедуры банкротства

Принятие политики государственной собственности и сортировка государственных предприятий

Принятие Стратегии реформирования психоневрологических и интернатных учреждений и деинституционализации ухода за лицами с инвалидностью и пожилыми людьми и Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024-2028 годы

Принятие постановления о возобновлении мер рыночного надзора и контроля непродовольственной продукции, в том числе проверки безопасности продукции

Принятие решений по развитию градостроительства на местном уровне

Введение рыночной базы для возобновляемой энергетики

Вступление в силу законодательства по обеспечению независимости НКРЭКУ

Принятие обновленной Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года

Принятие Стратегии развития и расширения пограничной инфраструктуры с государствами-членами ЕС и Республикой Молдова до 2030 года

Принятие Стратегии развития сельского хозяйства и развития села до 2030 года

Вступление в силу законодательства о государственном аграрном реестре

Вступление в силу законодательства о внесении изменений в Общегосударственную программу развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 апреля Европейская комиссия одобрила предложенный правительством Украины План Ukraine Facility, которым определяются условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Большая часть средств – 33 млрд евро будут предоставлены в виде кредитов и 17 млрд евро – в виде безвозвратной помощи, то есть грантов.

Итак, Украина взяла на себя обязательства перед ЕС по выполнению ряда реформ, за что будут получать кредиты и гранты. Если Украина допустит серьезную коррупцию или мошенничество, европейские институции могут поставить вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.

В общей сложности План определяет 69 реформ и 10 инвестиций, разбитых на 146 качественных и количественных показателей. Реформы, предложенные в рамках Плана по Украине, охватывают 15 сфер, включая судебную систему и борьбу с коррупцией.

Чтобы обеспечить защиту финансовых интересов ЕС, План по Украине обеспечен надлежащей основой для прозрачности, аудита и контроля. Кроме того, независимый Ревизионный совет, который будет создан в мае 2024 года, будет помогать Еврокомиссии в предотвращении любого неправильного управления средствами Союза. Как уже было сказано, Регламент по введению финансового инструмента Ukraine Facility предусматривает право Еврокомиссии уменьшать поддержку и возмещать любую сумму или требовать досрочного возврата займа, в случаях серьезных нарушений, мошенничества, коррупции или конфликта интересов, влияющих на финансовые интересы ЕС, которые не были исправлены Украиной.

Автор: Наталья Мамченко

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