В Виннице курсант спас ребенка, которого пыталась утопить мать

Парень прыгнул в воду и вытащил ребенка на берег.

В Виннице будущий оперативник, который учится в Харьковском национальном университете внутренних дел, спас жизнь ребенку, которого пыталась утопить мать.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, на набережной в городе парень услышал крик ребенка.

«Курсант услышал детский крик и увидел, как женщина толкает мальчика в реку, а затем, погрузившись вместе с ним в воду, пытается утопить», - пишут в МВД.

Парень не растерялся, мгновенно прыгнул в воду и вытащил ребенка на берег.

На место происшествия немедленно вызвали экипаж полиции и скорую помощь. Мальчика с переохлаждением госпитализировали, а его 40-летнюю мать – задержали правоохранители.

Ранее стало известно, что жительницу Ровенщины, которая на карьере утопила двух сыновей, сочли невменяемой. В настоящее время она находится в специализированном учреждении с оказанием психиатрической помощи со строгим наблюдением.

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