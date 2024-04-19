У Вінниці курсант врятував дитину, яку намагалася втопити матір

Хлопець стрибнув у воду та витяг дитину на берег.

У Вінниці майбутній оперативник, який навчається у Харківському національному університеті внутрішніх справ, врятував життя дитині, яку намагалась втопити матір.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, на набережній у місті хлопець почув крик дитини.

«Курсант почув дитячий крик та побачив, як жінка штовхає хлопчика в річку, а потім, занурившись разом із ним у воду, намагається втопити», - пишуть у МВС.

Хлопець не розгубився, миттєво стрибнув у воду та витяг дитину на берег.

На місце події негайно визвали екіпаж поліції та швидку допомогу. Хлопчика з переохолодженням госпіталізували, а його 40-річну мати – затримали правоохоронці.

Раніше стало відомо, що жительку Рівненщини, яка на кар’єрі втопила двох синів, визнали неосудною. Нині вона перебуває у спеціалізованому закладі з наданням психіатричної допомоги з суворим наглядом.

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