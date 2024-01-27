Жительку Рівненщини, яка на кар’єрі втопила двох синів, визнали неосудною

Жінка перебуває у спеціалізованому закладі з наданням психіатричної допомоги з суворим наглядом.

На Рівненщині мати, яка втопила двох своїх малолітніх синів у кар'єрі влітку 2023 року, слідчі визнали неосудною. Правоохоронці скерували матеріали до суду, аби примусово помістити жінку до психіатричного закладу. Про це повідомляє прокуратура області.

У селі Сопачів Вараського району у серпні 2023 року 42-річна жителька втопила у водоймі синів 7 та 6 років. Одного з них вона силою тримала у воді, доки той не перестав опиратися. А іншого зіштовхнула на глибину з помосту. Жінка одразу зізналася у скоєному.

Згодом психолого-психіатрична експертиза показала, що через хворобу жінка не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними. Тож її визнали неосудною.

Нині жінка перебуває у спеціалізованому закладі з наданням психіатричної допомоги з суворим наглядом.

Раніше ми писали, що на Рівненщині жінка втопила синів.

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