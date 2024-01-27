На Хмельниччині судитимуть водія вантажівки, який важко травмував правоохоронця

В результаті тілесних ушкоджень в ДТП правоохоронцю ампутували ногу.

Джерело фото: Поліція Хмельницької області

У Хмельницькій області судитимуть водія вантажівки, який скоїв ДТП, чим завдав серйозних тілесних ушкоджень поліцейському. Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Подія трапилася 10 жовтня 2023 року, близько 20:30 години, на трасі поблизу смт Летичів. У результаті аварії 44-річний поліцейський групи реагування патрульної поліції отримав тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до ампутації його ноги. Крім того, він частково втратив зір і слух. Несприятливі наслідки цієї трагічної події поліцейський відчуватиме на протязі тривалого часу, продовжуючи лікування амбулаторно.

Встановлено, що 28-річний житель Запоріжжя, керуючи вантажівкою "Renault Premium", став причиною зіткнення з іншим вантажівковим автомобілем та наїхав на поліцейського, який перебував на острівці безпеки.

За результатами досудового розслідування слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області скерували обвинувальний акт до суду. Водію вантажівки загрожує від 3 до 8 років ув'язнення відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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