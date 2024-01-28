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Суддю з Полтавщини звинувачують у порушенні вимог щодо несумісності.

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Як державним службовцям органів, що провели класифікацію посад, нараховувати компенсацію за додаткове навантаження та за вакантною посадою: роз’яснення НАДС

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця може бути у розмірі 50% або 100% від посадового окладу тимчасового відсутнього держслужбовця.

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  1. В Україні

Захист інвестицій: як зареєструвати спеціальне майнове право на майбутні об’єкти нерухомості

12:19, 28 січня 2024
Україна впроваджує заходи для захисту інвестицій у житло.
Захист інвестицій: як зареєструвати спеціальне майнове право на майбутні об’єкти нерухомості
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Міністерство цифрової трансформації України нагадує процес реєстрації спеціальних майнових прав на об'єкти нерухомості, що перебувають у стані незавершеного будівництва або плануються для майбутнього використання. Це нововведення стало обов'язковим для всіх забудовників та інвесторів і спрямоване на захист їхніх вкладень у житло та уникнення можливих шахрайських схем.

З метою оформлення спеціального майнового права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП), необхідно здійснити реєстрацію кожного об'єкта нерухомості у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Процес включає кілька етапів, зокрема отримання технічних та містобудівельних умов, внесення проєктної документації, отримання дозволів та інші кроки, спрямовані на забезпечення законності та якості будівництва.

Далі, в рамках ЄДЕССБ, створюються документи для реєстрації спеціального майнового права, включаючи реєстрацію договору про організацію та фінансування будівництва, гарантійної частки та заяви про реєстрацію майбутніх об'єктів нерухомості.

Зараз на порталі ЄДЕССБ доступно 43 зареєстровані заяви від замовників будівництва, і користувачі системи активно створюють документи для реєстрації спеціального майнового права на понад 80 об'єктів будівництва.

Міністерство цифрової трансформації реалізує цей функціонал спільно з Міністерством юстиції України в рамках проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS», з підтримкою USAID/UK aid.

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