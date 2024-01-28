Защита инвестиций: как зарегистрировать специальное имущественное право на будущие объекты недвижимости

Украина внедряет меры для защиты инвестиций в жилье.

Министерство цифровой трансформации Украины напоминает процесс регистрации специальных имущественных прав на объекты недвижимости, находящиеся в состоянии незавершенного строительства или планируются для будущего использования. Это нововведение стало обязательным для всех застройщиков и инвесторов и направлено на защиту их вложений в жилье и избежание возможных мошеннических схем.

С целью оформления специального имущественного права в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРРП), необходимо осуществить регистрацию каждого объекта недвижимости в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССБ). Процесс включает несколько этапов, в частности получение технических и градостроительных условий, внесение проектной документации, получение разрешений и другие шаги, направленные на обеспечение законности и качества строительства.

Далее, в рамках ЕДЕССБ, создаются документы для регистрации специального имущественного права, включая регистрацию договора об организации и финансировании строительства, гарантийной доли и заявления о регистрации будущих объектов недвижимости.

Сейчас на портале ЕДЕССБ доступно 43 зарегистрированных заявления от заказчиков строительства, и пользователи системы активно создают документы для регистрации специального имущественного права на более 80 объектов строительства.

Министерство цифровой трансформации реализует этот функционал совместно с Министерством юстиции Украины в рамках проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/ TAPAS", при поддержке USAID/UK aid.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.