Перепутал со зверем: на Тернопольщине мужчина застрелил человека

Мужчина выехал испытать ружье в поле, однако планируя убить зверя, случайно застрелил человека.

Источник фото: полиция Тернопольской области

В поле возле села Курники Тернопольского района 58-летний житель Тернопольщины сообщил полиции о том, что случайно выстрелил в неизвестного мужчину. Происшествие произошло 27 января около 6 часов утра. Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

На место происшествия отправились следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты. По предварительным данным, фигурант вместе со знакомым выехали в поле для пристрелки охотничьего оружия, которое приобрел его товарищ. Заметив на расстоянии неизвестный объект, мужчина решил, что это зверь, и выстрелил. Однако, при приближении оказалось, что это был живой человек. Об инциденте сообщили в полицию.

Правоохранители идентифицировали погибшего как 51-летнего жителя села Курники. Выяснилось, что оружие, которым стрелял фигурант, было зарегистрировано на его товарища. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины (Убийство по неосторожности). Проводится расследование для установления всех обстоятельств происшествия, а также решается вопрос о возможном задержании фигуранта в соответствии со статьей 208 УПК.

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