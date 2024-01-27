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  1. В Україні

Переплутав зі звіром: на Тернопільщині чоловік застрелив людину

22:29, 27 січня 2024
Чоловік виїхав випробувати рушницю в поле, проте плануючи вбити звіра, випадково застрелив людину.
Переплутав зі звіром: на Тернопільщині чоловік застрелив людину
Джерело фото: поліція Тернопільської області
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У полі біля села Курники Тернопільського району 58-річний житель Тернопільщини повідомив поліції про те, що випадково вистрелив у невідомого чоловікова. Подія сталася 27 січня близько 6 години ранку. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

На місце події вирушили слідчо-оперативна група, слідчі та криміналісти. За попередніми даними, фігурант разом із знайомим виїхали у поле для пристрілки мисливської зброї, яку придбав його товариш. Помітивши на відстані невідомий об’єкт, чоловік вирішив, що це звір, і вистрелив. Проте, при наближенні виявилося, що це був живий чоловік. Про інцидент повідомили поліцію.

Правоохоронці ідентифікували загиблого як 51-річного мешканця села Курники. З'ясувалося, що зброя, якою стріляв фігурант, була зареєстрована на його товариша. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України (Вбивство через необережність). Проводиться розслідування для встановлення всіх обставин події, а також вирішується питання про можливе затримання фігуранта відповідно до статті 208 КПК.

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