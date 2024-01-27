Як зареєструвати автомобіль за один візит у сервісний центр МВС: пояснення

В МВС нагадали перелік документів, необхідних для реєстрації авто.

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Українці можуть зареєструвати або перереєструвати свій автомобіль у сервісних центрах МВС, представивши необхідний пакет документів, повідомляє пресслужба МВС.

Згідно з інформацією відомства, вартість послуги для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) складає 1105 гривень. Ця сума включає вартість самої послуги (350 гривень), бланка свідоцтва (405 гривень) та номерного знака (350 гривень).

Для мотоциклів ця вартість становить 877 гривень, для причепів - 866 гривень, мопедів - 848 гривень.

Необхідний пакет документів для переоформлення авто включає паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, копію ідентифікаційного коду власника, договір про купівлю та продаж, техпаспорт авто, заяву про переоформлення транспортного засобу, а також квитанції про оплату за послуги, бланки та номери.

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