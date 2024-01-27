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Кабмін внесе законопроект про консолідацію розслідування економічних злочинів у БЕБ, яке раніше Кабмін пропонував перезавантажити

РНБО рекомендує об’єднати розслідування злочинів проти економіки в одному органі – Бюро економічної безпеки, перезавантаження якого 29 грудня анонсував Кабмін, але так і не вніс відповідний законопроект до Ради.

Проникнення до квартири без ухвали слідчого судді, - позиція Верховного Суду

Слідчий суддя при розгляді клопотання про проведення обшуку після того, як він вже був проведений у зв’язку з невідкладним випадком, має перевірити, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Стало відомо, за якою формулою будуть обчислювати винагороду перекладачів та медіаторів, яких залучають центри БПД

Уряд затвердив порядок оплати послуг перекладачів і медіаторів, яких залучають в рамках надання безоплатної правничої допомоги.

У Верховній Раді вирішили зробити зрозумілішими порівняльні таблиці до законопроектів, щоб депутати могли бачити, за що вони голосують

Порівняльні таблиці до другого читання наразі не містять тексту чинних норм закону, тому депутати не завжди наочно бачать, що вони змінюють у законодавстві.

Верховний Суд розглянув справу стосовно будівництва багатофункціонального комплексу на землях рекреаційного призначення на території Пущі-Водиці у Києві

Обмеження щодо здійснення будівництва на землях рекреаційного призначення, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Як зареєструвати автомобіль за один візит у сервісний центр МВС: пояснення

22:00, 27 січня 2024
В МВС нагадали перелік документів, необхідних для реєстрації авто.
Як зареєструвати автомобіль за один візит у сервісний центр МВС: пояснення
Джерело фото: vesti
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Українці можуть зареєструвати або перереєструвати свій автомобіль у сервісних центрах МВС, представивши необхідний пакет документів, повідомляє пресслужба МВС.

Згідно з інформацією відомства, вартість послуги для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) складає 1105 гривень. Ця сума включає вартість самої послуги (350 гривень), бланка свідоцтва (405 гривень) та номерного знака (350 гривень).

Для мотоциклів ця вартість становить 877 гривень, для причепів - 866 гривень, мопедів - 848 гривень.

Необхідний пакет документів для переоформлення авто включає паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, копію ідентифікаційного коду власника, договір про купівлю та продаж, техпаспорт авто, заяву про переоформлення транспортного засобу, а також квитанції про оплату за послуги, бланки та номери.

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