Таксі в Румунію за 2 тисячі євро: водій намагався провезти порушників, об'їзжаючи пункти пропуску

Водій таксі намагався перетнути кордон з Румунією з нелегальними пасажирами.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Водій таксі виявився учасником незаконного перетину кордону до Румунії. Чоловік намагався перевезти двох осіб, які заплатили по дві тисячі євро за проїзд. Дії порушників, керованих організатором схеми, тривали до моменту зупинки автомобіля прикордонниками. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Локалізовано особу організатора, і вже ведуться заходи з його затримання. Водія таксі може чекати кримінальна відповідальність, а пасажирам, які порушили закон, загрожує адміністративне покарання. Влада розслідує подробиці цього випадку незаконного перетину кордону.

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