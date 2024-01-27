Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін внесе законопроект про консолідацію розслідування економічних злочинів у БЕБ, яке раніше Кабмін пропонував перезавантажити

РНБО рекомендує об’єднати розслідування злочинів проти економіки в одному органі – Бюро економічної безпеки, перезавантаження якого 29 грудня анонсував Кабмін, але так і не вніс відповідний законопроект до Ради.

Проникнення до квартири без ухвали слідчого судді, - позиція Верховного Суду

Слідчий суддя при розгляді клопотання про проведення обшуку після того, як він вже був проведений у зв’язку з невідкладним випадком, має перевірити, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Стало відомо, за якою формулою будуть обчислювати винагороду перекладачів та медіаторів, яких залучають центри БПД

Уряд затвердив порядок оплати послуг перекладачів і медіаторів, яких залучають в рамках надання безоплатної правничої допомоги.

У Верховній Раді вирішили зробити зрозумілішими порівняльні таблиці до законопроектів, щоб депутати могли бачити, за що вони голосують

Порівняльні таблиці до другого читання наразі не містять тексту чинних норм закону, тому депутати не завжди наочно бачать, що вони змінюють у законодавстві.

Верховний Суд розглянув справу стосовно будівництва багатофункціонального комплексу на землях рекреаційного призначення на території Пущі-Водиці у Києві

Обмеження щодо здійснення будівництва на землях рекреаційного призначення, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Таксі в Румунію за 2 тисячі євро: водій намагався провезти порушників, об'їзжаючи пункти пропуску

20:39, 27 січня 2024
Водій таксі намагався перетнути кордон з Румунією з нелегальними пасажирами.
Таксі в Румунію за 2 тисячі євро: водій намагався провезти порушників, об'їзжаючи пункти пропуску
Джерело фото: Державна прикордонна служба України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Водій таксі виявився учасником незаконного перетину кордону до Румунії. Чоловік намагався перевезти двох осіб, які заплатили по дві тисячі євро за проїзд. Дії порушників, керованих організатором схеми, тривали до моменту зупинки автомобіля прикордонниками. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Локалізовано особу організатора, і вже ведуться заходи з його затримання. Водія таксі може чекати кримінальна відповідальність, а пасажирам, які порушили закон, загрожує адміністративне покарання. Влада розслідує подробиці цього випадку незаконного перетину кордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області