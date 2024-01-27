Такси в Румынию за 2 тысячи евро: водитель пытался провезти нарушителей, объезжая пункты пропуска

Водитель такси пытался пересечь границу с Румынией с нелегальными пассажирами.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

Водитель такси оказался участником незаконного пересечения границы в Румынию. Мужчина пытался перевезти двух человек, которые заплатили по две тысячи евро за проезд. Действия нарушителей, управляемых организатором схемы, продолжались до момента остановки автомобиля пограничниками. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Локализована личность организатора, и уже ведутся мероприятия по его задержанию. Водителя такси может ждать уголовная ответственность, а пассажирам, которые нарушили закон, грозит административное наказание. Власти расследуют подробности этого случая незаконного пересечения границы.

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