В Киеве в результате пожара в многоэтажке погиб человек

В Киеве в результате пожара были эвакуированы 5 человек, однако одна женщина умерла в карете скорой.

Источник фото: ГСЧС

В Днепровском районе Киева в жилом доме на улице Андрея Малышко вспыхнул пожар, который привел к гибели одного человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на 3-м этаже 9-этажного дома, где в результате возгорания пришлось эвакуировать пять человек. Во время активных операций по тушению пожара, спасатели использовали автолестницу для эвакуации женщины. К сожалению, несмотря на немедленное оказание медицинской помощи, потерпевшая скончалась в карете скорой.

Сейчас правоохранительные органы занимаются установлением причин и обстоятельств пожара, чтобы определить источник возникновения и ответственность за трагические события.

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