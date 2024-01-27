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Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

При наличии определенных условий суд может освободить от уплаты судебного сбора именно сторону по делу, - позиция Верховного Суда.

Освобождение от отбывания наказания уклониста, даже если у него беременная жена, создает в глазах граждан впечатление безнаказанности, - позиция Верховного Суда

С учетом сложившейся в стране ситуации, совершенное военнообязанным умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан негативное впечатление беспорядков и безнаказанности, - Верховный Суд.

Верховный Суд высказался по поводу прекращения полномочий областных советов после введения военного положения и образования военных администраций

Закон «О правовом режиме военного положения» в любом случае не предусматривает само прекращение полномочий областных, районных советов, а лишь устанавливает, эти полномочия могут быть временно переданы временным государственным органам – военным администрациям, — КАС ВС.

Полицейские должны четко зафиксировать на видео, что автомобиль оборудован именно красными указателями поворотов, а не желтыми: решение суда

Суд назвал условие для привлечения водителя к ответственности за красные указатели поворотов на автомобиле, которые не отвечают требованиям ДСТУ.

Исправление описок и очевидных арифметических ошибок в судебном решении, – позиция Верховного Суда

В кассационных жалобах защитники утверждали, что решение об исправлении описки является незаконным, поскольку решение о замене гражданского истца нельзя признать исправлением описки.

  1. В Украине

В Киеве в результате пожара в многоэтажке погиб человек

15:40, 27 января 2024
В Киеве в результате пожара были эвакуированы 5 человек, однако одна женщина умерла в карете скорой.
В Киеве в результате пожара в многоэтажке погиб человек
Источник фото: ГСЧС
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В Днепровском районе Киева в жилом доме на улице Андрея Малышко вспыхнул пожар, который привел к гибели одного человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на 3-м этаже 9-этажного дома, где в результате возгорания пришлось эвакуировать пять человек. Во время активных операций по тушению пожара, спасатели использовали автолестницу для эвакуации женщины. К сожалению, несмотря на немедленное оказание медицинской помощи, потерпевшая скончалась в карете скорой.

Сейчас правоохранительные органы занимаются установлением причин и обстоятельств пожара, чтобы определить источник возникновения и ответственность за трагические события.

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