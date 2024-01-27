У Києві в результаті пожежі в багатоповерхівці загинула людина

У Києві в результаті пожежі було евакуйовано 5 людей, проте одна жінка померла в кареті швидкої.

Джерело фото: ДСНС

У Дніпровському районі Києва у житловому будинку на вулиці Андрія Малишка спалахнула пожежа, яка призвела до загибелі однієї людини. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався на 3-му поверсі 9-поверхового будинку, де внаслідок загоряння довелося евакуювати п'ятьох осіб. Під час активних операцій з гасіння пожежі, рятувальники використали автодрабину для евакуації жінки. На жаль, не зважаючи на негайне надання медичної допомоги, потерпіла померла в кареті швидкої.

Зараз правоохоронні органи займаються встановленням причин та обставин пожежі, щоб визначити джерело виникнення та відповідальність за трагічні події.

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