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Верховний Суд визначив, чи можна звільнити приватного виконавця від сплати судового збору

За наявності певних умов суд може звільнити від сплати судового збору саме сторону в справі, - позиція Верховного Суду.

Звільнення від відбування покарання ухилянта, навіть якщо у нього вагітна дружина, створює в очах громадян враження безкарності, - позиція Верховного Суду

З урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні, вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин представляє значну суспільну небезпечність, тому звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, - Верховний Суд.

Верховний Суд висловився щодо припинення повноважень обласних рад після введення воєнного стану та утворення військових адміністрацій

Закон «Про правовий режим воєнного стану» у будь-якому випадку не передбачає саме припинення повноважень обласних, районних рад, а лише встановлює, ці повноваження можуть бути тимчасово передані тимчасовим державним органам – військовим адміністраціям, — КАС ВС.

Поліцейські повинні чітко зафіксувати на відео, що автомобіль обладнаний саме червоними покажчиками поворотів, а не жовтими: рішення суду

Суд назвав умову для притягнення водія до відповідальності за червоні покажчики поворотів на автомобілі, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Виправлення описок й очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні, - позиція Верховного Суду

У касаційних скаргах захисники стверджували, що ухвала про виправлення описки є незаконною, оскільки рішення про заміну цивільного позивача не можна визнати виправленням описки.

  1. В Україні

У Києві в результаті пожежі в багатоповерхівці загинула людина

15:40, 27 січня 2024
У Києві в результаті пожежі було евакуйовано 5 людей, проте одна жінка померла в кареті швидкої.
У Києві в результаті пожежі в багатоповерхівці загинула людина
Джерело фото: ДСНС
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У Дніпровському районі Києва у житловому будинку на вулиці Андрія Малишка спалахнула пожежа, яка призвела до загибелі однієї людини. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався на 3-му поверсі 9-поверхового будинку, де внаслідок загоряння довелося евакуювати п'ятьох осіб. Під час активних операцій з гасіння пожежі, рятувальники використали автодрабину для евакуації жінки. На жаль, не зважаючи на негайне надання медичної допомоги, потерпіла померла в кареті швидкої.

Зараз правоохоронні органи займаються встановленням причин та обставин пожежі, щоб визначити джерело виникнення та відповідальність за трагічні події.

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