рф намагається зруйнувати світову фінансову систему шляхом підриву впливу долара, — ЗМІ

The Washington Post: кремль кілька разів збирав наради, де обговорював способи підірвати вплив долара як світової резервної валюти.

рф дедалі більше переконана в тому, що зміцнення економічних та дипломатичних зв'язків із Китаєм і країнами Глобального Півдня дозволить їй висунути виклик міжнародній фінансовій системі, де переважають Сполучені Штати, і підорвати вплив Заходу. Про це інформує WP.

Видання зазначає, що росію підбадьорив успіх у стримуванні українського контрнаступу на тлі політичного глухого кута у Вашингтоні та Брюсселі щодо продовження допомоги Києву.

Як пишуть у виданні, москва вважає, що підтримка США бойових дій Ізраїлю у Секторі Гази завдала шкоди позиціям Вашингтона в багатьох частинах світу. Збіг подій призвів до сплеску оптимізму щодо глобальної позиції рф.

Офіційні особи в москві вказують на зростання торгівлі з Китаєм, військову співпрацю з Іраном, дипломатичну активність в арабському світі і розширення групи БРІКС, що об'єднує найбільші країни з економікою, що розвивається, - Бразилію, росію, Індію, Китай і Південну Африку, до якої приєднуються Іран, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет і Ефіопія.

Видання WP нагадує, що путін 1 січня звявив, що розширення БРІКС продемонструвало "зростання авторитету і роль групи у світових справах", і її робота буде зосереджена на "суверенній рівності". Таким чином, кремль почав називати себе частиною "глобальної більшості".

Внутрішні документи Ради безпеки росії, отримані європейською розвідувальною службою і проаналізовані The Washington Post, показують, що в 2022 і 2023 роках кремль скликав зустрічі, присвячені способам підриву ролі долара як світової резервної валюти. Кінцевою метою, як зазначено в одному з документів, був демонтаж глобальної фінансової системи, створеної після Другої світової війни, і влади, яку вона дає Вашингтону.

"Одним із найважливіших завдань є створення нового світового порядку. Західні країни на чолі зі Сполученими Штатами намагалися нав'язати власну структуру, засновану на їхньому домінуванні”, - йдеться у повідомленні.

Інший документ, розроблений секретарем Ради безпеки рф Ніколаєм Патрушевим і поширений в кремлі цього літа, закликав до тіснішої співпраці з Китаєм у сфері штучного інтелекту, кіберсистем та "інтернету речей". У межах цього документу передбачалося, що Пекін і москва створять нову фінансову систему і євразійську цифрову валюту на основі альтернативних платіжних систем, таких як блокчейн, щоб обійти домінування Заходу у світових фінансових операціях.

The Washington Post зазначає, що віра в те, що рф виявилася більш стійкою у військовому та економічному плані, ніж очікував Захід, зміцнила позиції путіна всередині країни напередодні президентських виборів у березні, особливо серед певних представників російської еліти, які протягом тривалого часу демонстрували скептицизм щодо війни проти України та початкову стурбованість щодо впливу західних санкцій.

"У російській еліті відбулася певна консолідація. Існує певне очікування, що ситуація надалі змінюватиметься на користь Росії”, - сказав російський академік, який має тісні зв'язки з високопоставленими дипломатами країни.

Європейські чиновники з питань безпеки кажуть, що москва є молодшим партнером Пекіна і неясно, чи має Китай реальний інтерес до того, щоб відповідати грандіозним планам Кремля. Але росія все більше зосереджується на використанні свого глобального становища для підриву Заходу, сказали чиновники, в тому числі і на Близькому Сході.

"рф не всемогутня, але вони намагаються використовувати всі можливості. Вони дуже послідовні і систематичні", - сказав високопоставлений європейський чиновник.

У той час як більшість країн Заходу все ще сподіваються на повернення до попереднього порядку, російські мільярдери "зрозуміли, що старе життя закінчилося, і настав час створювати нове майбутнє", заявив високопоставлений європейський чиновник з питань безпеки, повідомляє WP.

“Захід хоче повернутися до звичного стану речей. Але росіяни зрозуміли, що це неможливо, і вони намагаються побудувати новий світ", - додав чиновник.

Глибокі розбіжності у Вашингтоні, в тому числі щодо продовження допомоги Україні, посилили переконання в москві та інших країнах, що Сполучені Штати паралізовані, сказав співробітник британського аналітичного центру RUSI Метью Редхед, передає WP.

"Це означає, що ворожі держави, такі як росія та Іран, і, можливо, Китай, почнуть розширювати кордони, щоб побачити, яку реакцію вони отримають. Це запрошення до ескалації”, - додав Редхед.

Колишній командувач Об'єднаного командування британських збройних сил генерал Річард Барронс заявив, що зростають ризики стратегічної поразки Заходу через відсутність політичної волі постачати Україні достатню кількість озброєнь і розгорнути військово-промислове виробництво.

"З точки зору прихованої військової потужності та економічної сили, абсолютно смішно, що Захід є заручником чогось такого відносно незначного, як Росія. Путін вважає, що якщо він буде достатньо впертим протягом тривалого часу, ми, слабкий Захід, відступимо - і він може бути правий. Це буде не просто ганебно. Це буде актом стратегічного самоушкодження", - додав генерал, передає WP.

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