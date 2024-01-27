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Кабмин внесет законопроект о консолидации расследования экономических преступлений в БЭБ, которое ранее Кабмин предлагал перезагрузить

СНБО рекомендует объединить расследование преступлений против экономики в одном органе – Бюро экономической безопасности, перезагрузку которого 29 декабря анонсировал Кабмин, но так и не внес соответствующий законопроект в Раду.

Проникновение в квартиру без определения следственного судьи, - позиция Верховного Суда

Следcтвенный судья при рассмотрении ходатайства о проведении обыска после того, как он уже был проведен в связи с безотлагательным случаем, должен проверить, действительно ли имелись основания для проникновения в жилье или другое владение лица без определения следственного судьи.

Стало известно, по какой формуле будут вычислять вознаграждение переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами БПП

Правительство утвердило порядок оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых в рамках предоставления бесплатной правовой помощи.

В Верховной Раде решили сделать более понятными сравнительные таблицы к законопроектам, чтобы депутаты могли видеть, за что они голосуют

Сравнительные таблицы ко второму чтению не содержат текста действующих норм закона, поэтому депутаты не всегда наглядно видят, что они меняют в законодательстве.

Верховный Суд рассмотрел дело о строительстве многофункционального комплекса на землях рекреационного назначения на территории Пущи-Водицы в Киеве

Ограничения осуществления строительства на землях рекреационного назначения, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

Как зарегистрировать автомобиль за один визит в сервисный центр МВД: объяснение

22:00, 27 января 2024
В МВД напомнили перечень документов, необходимых для регистрации авто.
Как зарегистрировать автомобиль за один визит в сервисный центр МВД: объяснение
Источник фото: vesti
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Украинцы могут зарегистрировать или перерегистрировать свой автомобиль в сервисных центрах МВД, представив необходимый пакет документов, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации ведомства, стоимость услуги для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) составляет 1105 гривен. Эта сумма включает стоимость самой услуги (350 гривен), бланка свидетельства (405 гривен) и номерного знака (350 гривен).

Для мотоциклов эта стоимость составляет 877 гривен, для прицепов - 866 гривен, мопедов - 848 гривен.

Необходимый пакет документов для переоформления авто включает паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, копию идентификационного кода владельца, договор о купле и продаже, техпаспорт авто, заявление о переоформлении транспортного средства, а также квитанции об оплате за услуги, бланки и номера.

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