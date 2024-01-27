Как зарегистрировать автомобиль за один визит в сервисный центр МВД: объяснение

В МВД напомнили перечень документов, необходимых для регистрации авто.

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Украинцы могут зарегистрировать или перерегистрировать свой автомобиль в сервисных центрах МВД, представив необходимый пакет документов, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации ведомства, стоимость услуги для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) составляет 1105 гривен. Эта сумма включает стоимость самой услуги (350 гривен), бланка свидетельства (405 гривен) и номерного знака (350 гривен).

Для мотоциклов эта стоимость составляет 877 гривен, для прицепов - 866 гривен, мопедов - 848 гривен.

Необходимый пакет документов для переоформления авто включает паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, копию идентификационного кода владельца, договор о купле и продаже, техпаспорт авто, заявление о переоформлении транспортного средства, а также квитанции об оплате за услуги, бланки и номера.

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