На Хмельнитчине будут судить водителя грузовика, который тяжело травмировал правоохранителя

В результате телесных повреждений в ДТП правоохранителю ампутировали ногу.

Источник фото: Полиция Хмельницкой области

В Хмельницкой области будут судить водителя грузовика, который совершил ДТП, чем нанес серьезные телесные повреждения полицейскому. Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

Происшествие случилось 10 октября 2023 года, около 20:30 часов, на трассе вблизи пгт Летичев. В результате аварии 44-летний полицейский группы реагирования патрульной полиции получил тяжкие телесные повреждения, которые привели к ампутации его ноги. Кроме того, он частично потерял зрение и слух. Неблагоприятные последствия этого трагического события полицейский будет чувствовать на протяжении длительного времени, продолжая лечение амбулаторно.

Установлено, что 28-летний житель Запорожья, управляя грузовиком "Renault Premium", стал причиной столкновения с другим грузовым автомобилем и наехал на полицейского, который находился на островке безопасности.

По результатам досудебного расследования следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области направили обвинительный акт в суд. Водителю грузовика грозит от 3 до 8 лет заключения в соответствии с частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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