Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внесет законопроект о консолидации расследования экономических преступлений в БЭБ, которое ранее Кабмин предлагал перезагрузить

СНБО рекомендует объединить расследование преступлений против экономики в одном органе – Бюро экономической безопасности, перезагрузку которого 29 декабря анонсировал Кабмин, но так и не внес соответствующий законопроект в Раду.

Проникновение в квартиру без определения следственного судьи, - позиция Верховного Суда

Следcтвенный судья при рассмотрении ходатайства о проведении обыска после того, как он уже был проведен в связи с безотлагательным случаем, должен проверить, действительно ли имелись основания для проникновения в жилье или другое владение лица без определения следственного судьи.

Стало известно, по какой формуле будут вычислять вознаграждение переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами БПП

Правительство утвердило порядок оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых в рамках предоставления бесплатной правовой помощи.

В Верховной Раде решили сделать более понятными сравнительные таблицы к законопроектам, чтобы депутаты могли видеть, за что они голосуют

Сравнительные таблицы ко второму чтению не содержат текста действующих норм закона, поэтому депутаты не всегда наглядно видят, что они меняют в законодательстве.

Верховный Суд рассмотрел дело о строительстве многофункционального комплекса на землях рекреационного назначения на территории Пущи-Водицы в Киеве

Ограничения осуществления строительства на землях рекреационного назначения, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

На Хмельнитчине будут судить водителя грузовика, который тяжело травмировал правоохранителя

23:32, 27 января 2024
В результате телесных повреждений в ДТП правоохранителю ампутировали ногу.
На Хмельнитчине будут судить водителя грузовика, который тяжело травмировал правоохранителя
Источник фото: Полиция Хмельницкой области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области будут судить водителя грузовика, который совершил ДТП, чем нанес серьезные телесные повреждения полицейскому. Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

Происшествие случилось 10 октября 2023 года, около 20:30 часов, на трассе вблизи пгт Летичев. В результате аварии 44-летний полицейский группы реагирования патрульной полиции получил тяжкие телесные повреждения, которые привели к ампутации его ноги. Кроме того, он частично потерял зрение и слух. Неблагоприятные последствия этого трагического события полицейский будет чувствовать на протяжении длительного времени, продолжая лечение амбулаторно.

Установлено, что 28-летний житель Запорожья, управляя грузовиком "Renault Premium", стал причиной столкновения с другим грузовым автомобилем и наехал на полицейского, который находился на островке безопасности.

По результатам досудебного расследования следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области направили обвинительный акт в суд. Водителю грузовика грозит от 3 до 8 лет заключения в соответствии с частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області