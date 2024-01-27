Жительницу Ровенщины, которая на карьере утопила двух сыновей, сочли невменяемой

Женщина находится в специализированном учреждении с оказанием психиатрической помощи со строгим наблюдением.

На Ровенщине мать, утопившая двух своих малолетних сыновей в карьере летом 2023 года, следователи сочли невменяемой. Правоохранители направили материалы в суд, чтобы принудительно поместить женщину в психбольницу. Об этом сообщает прокуратура области.

В селе Сопачев Варасского района в августе 2023 года 42-летняя жительница утопила в водоеме сыновей 7 и 6 лет. Одного из них она силой держала в воде, пока тот не перестал сопротивляться. А другого столкнула на глубину с помоста. Женщина сразу призналась в содеянном.

Впоследствии психолого-психиатрическая экспертиза показала, что по болезни женщина не могла осознавать свои действия и управлять ими. Поэтому ее сочли невменяемой.

В настоящее время женщина находится в специализированном учреждении с оказанием психиатрической помощи со строгим наблюдением.

Ранее мы писали, что в Ровенской области женщина утопила сыновей.

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