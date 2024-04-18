В Індонезії під час виверження вулкана Руанг у небі з'явилися десятки блискавок: неймовірні кадри

В Індонезії вивергається небезпечний вулкан.

В Індонезії почалося виверження вулкана Руанг, розташованого в провінції Північний Сулавесі, передає Aljazeera.

Як зазначає джерело, 725-метровий вулкан викинув у небо попіл та дим на висоту понад 2 км.

Понад 800 людей евакуювали з Руангу на сусідній острів Тагуланданг, розташований більш ніж за 100 км на північ від столиці провінції Манадо.

Фахівці також стурбовані тим, що частина вулкана може впасти в море та викликати цунамі, як це сталося під час попереднього виверження у 1871 році.

В агентстві вулканології заявили, що активність вулкана зросла після двох землетрусів за останні тижні.

Як видно на фото та відео, під час виверження вулкана у небі з'явилися десятки блискавок.

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