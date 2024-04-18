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Клієнти банків зможуть надсилати довідки та низку інших документів через Дію

20:47, 18 квітня 2024
Згода клієнта на обмін інформацією в зазначений спосіб є обов’язковою, і лише клієнт обирає, якій банківській установі та який набір відомостей він хоче надати.
Клієнти банків зможуть надсилати довідки та низку інших документів через Дію
Джерело фото: diia.gov.ua
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НБУ і Мінцифри запускають проєкт, який значно спростить обмін документами між банками, їхніми клієнтами та держателями державних реєстрів. Як пояснюють у Нацбанку, йдеться про комплексне передавання копій електронних документів та/або окремих даних, що містяться в них, сформованих за допомогою застосунку Дія (тобто «комплексний шеринг»).

Відповідну постанову ухвалив 13 квітня Уряд.

Запропонована модель «комплексного шерингу» дасть можливість громадянам за одним запитом надати банківській установі одночасно як електронні копії кількох цифрових документів, так і окремі відомості про свій фінансовий стан.

Наразі, пояснюють у НБУ, якщо громадянин має потребу надати електронні копії кількох цифрових документів під час отримання банківських послуг, то йому зазвичай потрібно надсилати електронні копії кожного цифрового документа окремо. Якщо таких документів буде 10, то доведеться 10 разів проходити одні й ті ж процедури щодо передавання електронних копій цифрових документів з різних державних реєстрів: показувати працівнику штрихкод цифрового документа та підтверджувати запит на надсилання його копії. Такий механізм не надто зручний як для користувача послуги, так і для банківської установи. 

Важливо, що згода клієнта на обмін інформацією в зазначений спосіб є обов’язковою, і лише клієнт обирає, якій банківській установі та який набір відомостей він хоче надати.

Реалізація моделі «комплексного шерингу» дасть змогу значно спростити та прискорити процес отримання фінансових послуг, зекономити час та операційні витрати банківських установ. Адже користувачі зможуть надсилати через Дію не лише копії і дані цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7 за один раз.

Також передбачається, що модель сприятиме:

  • забезпеченню безперервної роботи фінансової системи в умовах воєнного стану, створюючи для клієнтів додаткові можливості в зручному отриманні фінансових послуг;
  • пожвавленню кредитування завдяки оптимізації процесу надання клієнтом інформації про себе до банку з метою отримання фінансових послуг, а також перевірки банком наданих клієнтом даних.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні впроваджують мультишеринг документів через Дію: як він працюватиме.

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