Клиенты банков смогут отправлять справки и ряд других документов через Дію

Согласие клиента на обмен информацией указанным способом является обязательным, и только клиент выбирает, какому банковскому учреждению и какой набор сведений он хочет предоставить.

Источник фото: diia.gov.ua

НБУ и Минцифры запускают проект, который значительно упростит обмен документами между банками, их клиентами и держателями государственных реестров. Как поясняют в Нацбанке, речь идет о комплексной передаче копий электронных документов и/или содержащихся в них отдельных данных, сформированных с помощью приложения Дія (то есть «комплексный шеринг»).

Соответствующее постановление приняло 13 апреля Правительство.

Предложенная модель «комплексного шеринга» позволит гражданам по одному запросу предоставить банковскому учреждению одновременно как электронные копии нескольких цифровых документов, так и отдельные сведения о своем финансовом состоянии.

Сейчас, объясняют в НБУ, если гражданин нуждается в предоставлении электронных копий нескольких цифровых документов во время получения банковских услуг, то ему обычно нужно отправлять электронные копии каждого цифрового документа отдельно. Если таких документов будет 10, то придется 10 раз проходить одни и те же процедуры по передаче электронных копий цифровых документов из разных государственных реестров: показывать работнику штрихкод цифрового документа и подтверждать запрос на отправку его копии. Такой механизм не слишком удобен как для пользователя услуг, так и для банковского учреждения.

Важно, что согласие клиента на обмен информацией указанным способом является обязательным, и только клиент выбирает, какому банковскому учреждению и какой набор сведений он хочет предоставить.

Реализация модели «комплексного шеринга» позволит значительно упростить и ускорить процесс получения финансовых услуг, сэкономить время и операционные расходы банковских учреждений, уверены в НБУ. Ведь пользователи смогут отправлять через Дію не только копии и данные цифровых документов, но и справки о доходах, ОК-5, ОК-7 за один раз.

Также предполагается, что модель будет способствовать:

обеспечению непрерывной работы финансовой системы в условиях военного положения, создавая для клиентов дополнительные возможности в удобном получении финансовых услуг;

оживление кредитования благодаря оптимизации процесса предоставления клиентом информации о себе в банк с целью получения финансовых услуг, а также проверки банком предоставленных клиентом данных.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине внедряется мультишеринг документов через Дію: как он будет работать.

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