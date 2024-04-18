В Индонезии во время извержения вулкана Руанг в небе появились десятки молний: невероятные кадры

В Индонезии начал извергаться опасный вулкан.

В Индонезии началось извержение вулкана Руанг, который расположен в провинции Северный Сулавеси, передает Aljazeera.

Как отмечает источник, 725-метровый вулкан выбросил в небо пепел и дым на высоту более 2 км

Более 800 человек эвакуировали из Руанга на соседний остров Тагуланданг, расположенный более чем в 100 км к северу от столицы провинции Манадо.

Специалисты также обеспокоены тем, что часть вулкана может упасть в море и вызвать цунами, как это произошло во время предыдущего извержения в 1871 году.

В агентстве вулканологии заявили, что активность вулкана выросла после двух землетрясений за последние недели.

Как видно на фото и видео, во время извержения вулкана в небе появились десятки молний.

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