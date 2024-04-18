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Зміни до КПК щодо строку досудового розслідування, реформа БЕБ, збільшення САП: що Україна має виконати в 2024 році для отримання фінансування від ЄС

16:48, 18 квітня 2024
Буде удосконалено положення що регулюють угоди про визнання винуватості і скасовано строк досудового розслідування з моменту реєстрації кримінального провадження до повідомлення про підозру, а також дозволено розгляд окремих справ одноособово суддею ВАКС.
Зміни до КПК щодо строку досудового розслідування, реформа БЕБ, збільшення САП: що Україна має виконати в 2024 році для отримання фінансування від ЄС
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У третьому кварталі 2024 році мають набрати чинності зміни до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу України, якими буде удосконалено положення що регулюють угоди про визнання винуватості і скасовано строк досудового розслідування з моменту реєстрації кримінального провадження до повідомлення про підозру, а також дозволено розгляд окремих справ одноособово суддею Вищого антикорупційного суду. Про це йдеться у додатку до Плану фінансової підтримки ЄС за програмою Ukraine Facility.

Крім того, за цим планом у 2024 році має відбутися реформа Бюро економічної безпеки (БЕБ), яка передбачає набуття чинності новим законодавством щодо встановлення відкритого, прозорого та конкурентного (на основі заслуг) процесу відбору керівництва та персоналу БЕБ, посилення вимог до відбіркової комісії, контрактну систему для працівників, чітке визначення сфери та повноважень, а також механізм атестації персоналу. Очікується, що реформу завершать до 2 кварталу 2024 року.

Отже, в рамках фінансового плану на другий квартал 2024 року передбачений внесок європейських партнерів, загальна сума якого може скласти до 4,365 млрд євро, з яких безповоротна підтримка до 1,5 млрд євро, а позика – до 2,865 млрд євро.

Для цього Україна має виконати 9 кроків, серед яких:

  • Прийняття стратегічного плану цифровізації Державної митної служби
  • Затвердження Бюджетної декларації на 2025-2027 роки
  • Прийняття Плану заходів щодо реалізації Дорожньої карти реформування управління державними інвестиціями
  • Набрання чинності законодавством про корпоративне управління державними підприємствами
  • Набрання чинності Законом про перегляд нормативно-правової бази Бюро економічної безпеки України
  • Прийняття Інтегрованого національного енергетичного та кліматичного плану
  • Прийняття Стратегії термомодернізації будівель до 2050 року та Плану дій
  • Прийняття стратегічного документу з протимінної діяльності на період до 2033 року
  • Призначення голови НАЗК (вже виконано)

Внесок у 3 кварталі 2024 року передбачається на загальну суму до 4,248 млрд євро, з яких 1,5 млрд євро гранти та 2,748 млрд позика.

Тут також європейські партнери будуть очікувати виконання 9 кроків:

  • Збільшено чисельність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
  • Набрання чинності змінами до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу
  • Прийняття Плану заходів щодо реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки
  • Прийняття Стратегії демографічного розвитку на період до 2040 року
  • Прийняття постанов про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки
  • Набуття чинності підзаконними актами щодо Положення про цілісність оптового енергетичного ринку і закону про прозорість (REMIT)
  • Набрання чинності законодавством про запобігання, скорочення та контроль промислового забруднення з частковим застосуванням положень
  • Розробка концептуальної записки з визначенням обсягу відхилень від правил Оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та Стратегічної екологічної оцінки (СЕО)

Внесок у 4 кварталі 2024 року має скласти загалом до 3,7 млрд євро, з яких 400 млн грантів та 3,3 млрд євро кредиту. Для цього Україна має здійснити 13 кроків.

  • Прийняття стратегічного плану цифровізації Державної податкової служби
  • Набрання чинності законодавством про вдосконалення процедури банкрутства
  • Прийняття політики державної власності та сортування державних підприємств
  • Прийняття Стратегії реформування психоневрологічних та інших інтернатних закладів та деінституціоналізації догляду за особами з інвалідністю та літніми людьми та Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки
  • Прийняття постанови про відновлення заходів ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції, в тому числі перевірки безпеки продукції
  • Прийняття рішень щодо розвитку містобудування на місцевому рівні
  • Запровадження ринкової основи для відновлюваної енергетики
  • Набрання чинності законодавством щодо забезпечення незалежності НКРЕКП
  • Прийняття оновленої Національної транспортної стратегії України до 2030 року
  • Прийняття Стратегії розвитку та розширення прикордонної інфраструктури з державами-членами ЄС та Республікою Молдова до 2030 року
  • Прийняття Стратегії розвитку сільського господарства та розвитку села до 2030 року
  • Набрання чинності законодавством про державний аграрний реєстр
  • Набрання чинності законодавством про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 квітня Європейська комісія схвалила запропонований урядом України План Ukraine Facility, яким визначаються умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги на 2024-2027 роки. Більша частина коштів – 33 млрд євро будуть надані у вигляді кредитів і 17 млрд євро – у вигляді безповоротної допомоги, тобто, грантів.

Отже, Україна взяла на себе зобов’язання перед ЄС щодо виконання низки реформ, за що буде отримувати кредити та гранти. Якщо Україна допустить серйозну корупцію чи шахрайство, європейські інституції мають поставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.

Загалом План визначає 69 реформ і 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних і кількісних показників. Реформи, запропоновані в рамках Плану щодо України, охоплюють 15 сфер, включаючи судову систему та боротьбу з корупцією.

Щоб забезпечити захист фінансових інтересів ЄС, План щодо України забезпечено належною основою для прозорості, аудиту та контролю. Крім того, незалежна Ревізійна рада, яка буде створена в травні 2024 року, допомагатиме Єврокомісії у запобіганні будь-якому неправильному управлінню коштами Союзу. Як вже було сказано, Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.

Автор: Наталя Мамченко

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