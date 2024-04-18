В Україні заборонили проросійську політичну партію «СПАС»

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов’ян» («СПАС») та передав у власність держави її майно. Про це повідомив офіційний сайт 8ААС.
Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України:
заборонено діяльність політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов’ян»;
майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.
У 8ААС додали, що повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.
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