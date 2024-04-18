В Україні заборонили проросійську політичну партію «СПАС»

Майно партії «Соціал-патріотична асамблея слов’ян» передали у власність держави.

Фото: depo.ua

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов’ян» («СПАС») та передав у власність держави її майно. Про це повідомив офіційний сайт 8ААС.

Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України:

заборонено діяльність політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов’ян»;

майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

У 8ААС додали, що повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.