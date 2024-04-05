Мін’юст вимагає заборонити проросійську партію «СПАС»

Справу щодо заборони партії «СПАС» розгляне Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Фото: depo.ua

Восьмий апеляційний адміністративний суд відкрив провадження за позовом Мін’юсту до проросійської партії «Соціал-патріотична асамблея слов’ян» («СПАС») щодо заборони її діяльності. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

Так, ухвалою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 1 квітня відкрито провадження у справі № П/857/2/24 за позовною заявою Міністерства юстиції до політичної партії «СПАС», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача – Служба безпеки України, про заборону діяльності політичної партії.

Зазначається, що справу призначено до розгляду в судовому засіданні на 18.04.2024 о 09:00 за адресою: вул. Саксаганського, 13, м. Львів, 79005 (головуючий суддя – Затолочний Віталій Семенович, зал судового засідання № 3).

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