Документальне оформлення надання благодійної допомоги: що слід знати

Податкова служба у Житомирській області пояснює нюанси оформлення документів при наданні благодійної допомоги.
У бухгалтерському обліку надання благодійної допомоги оформляється такими документами:
– лист-запит/прохання щодо надання допомоги із зазначенням виду благодійної допомоги та її цільового призначення;
або
– лист-пропозиція від підприємства, в якому висловлюється бажання добровільно надати допомогу, зазначити її вид та цілі на які буде спрямовано таку допомогу. У такому разі варто також отримати відповідь про згоду на отримання такої допомоги;
– погодження керівником надання благодійної допомоги у відповідному наказі по підприємству, де зазначити:
– мету надання допомоги;
– вид допомоги, її розмір;
– реквізити отримувача допомоги;
– осіб, відповідальних за передання допомоги;
– передача благодійної допомоги кінцевому набувачу: у разі передачі товарів (послуг) – фіксується актом приймання-передачі благодійної допомоги, в якому обов’язково зазначаємо:
У разі перерахування коштів – платіжне доручення.
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