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Документальне оформлення надання благодійної допомоги: що слід знати

19:19, 5 квітня 2024
У податковій повідомили, що у бухгалтерському обліку надання благодійної допомоги оформляється листом-запитом/проханням щодо надання допомоги із зазначенням виду благодійної допомоги та її цільового призначення.
Документальне оформлення надання благодійної допомоги: що слід знати
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Податкова служба у Житомирській області пояснює нюанси оформлення документів при наданні благодійної допомоги. 

У бухгалтерському обліку надання благодійної допомоги оформляється такими документами:

– лист-запит/прохання щодо надання допомоги із зазначенням виду благодійної допомоги та її цільового призначення;

або

– лист-пропозиція від підприємства, в якому висловлюється бажання добровільно надати допомогу, зазначити її вид та цілі на які буде спрямовано таку допомогу. У такому разі варто також отримати відповідь про згоду на отримання такої допомоги;

– погодження керівником надання благодійної допомоги у відповідному наказі по підприємству, де зазначити:

– мету надання допомоги;

– вид допомоги, її розмір;

– реквізити отримувача допомоги;

– осіб, відповідальних за передання допомоги;

– передача благодійної допомоги кінцевому набувачу: у разі передачі товарів (послуг) – фіксується актом приймання-передачі благодійної допомоги, в якому обов’язково зазначаємо:

  • назву документа;
  • реквізити сторін;
  • мету, зміст та обсяг операції;
  • дату складання, підписи сторін.

У разі перерахування коштів – платіжне доручення.

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