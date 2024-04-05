У Києві уже другий поїзд із «варшавських» вагонів вийшов на маршрут у метрополітені

Потяг із вагонів, які Київ отримав від Варшави, курсуватиме на маршруті «зеленої» гілки метро.

Джерело фото: КМДА, Любов Голуб’ятнікова

Другий поїзд, що складається з отриманих від Варшави вагонів, вийшов на маршрут «зеленої» гілки Київського метрополітену, третій поїзд планують запустити цього року.

Про це повідомили у КМДА.

Експлуатацію першого такого потягу почали на цій гілці в листопаді минулого року.

Загалом минулого року в якості благодійної допомоги Варшава передала Києву 60 вагонів метро.

Як зазначив мер столиці Віталій Кличко, зараз тривають роботи з адаптації 2-х вагонів, що стануть частиною третього поїзду, а його вихід на лінію запланований до кінця літа цього року.

Джерело фото: КМДА, Любов Голуб’ятнікова

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