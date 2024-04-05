В Киеве уже второй поезд из «варшавских» вагонов вышел на маршрут в метрополитене

Поезд из вагонов, полученных Киевом от Варшавы, будет курсировать на маршруте «зеленой» ветки метро.

Источник фото: КГГА, Любовь Голубятникова

Второй поезд, состоящий из полученных от Варшавы вагонов, вышел на маршрут «зеленой» ветки Киевского метрополитена, третий поезд планируют запустить в этом году.

Об этом сообщили в КГГА.

Эксплуатацию первого такого поезда начали на этой ветке в ноябре прошлого года.

В общей сложности в прошлом году в качестве благотворительной помощи Варшава передала Киеву 60 вагонов метро.

Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, сейчас продолжаются работы по адаптации 2 вагонов, которые станут частью третьего поезда, а его выход на линию запланирован до конца лета этого года.

Источник фото: КГГА, Любовь Голубятникова

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