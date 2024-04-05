В Киеве уже второй поезд из «варшавских» вагонов вышел на маршрут в метрополитене

Второй поезд, состоящий из полученных от Варшавы вагонов, вышел на маршрут «зеленой» ветки Киевского метрополитена, третий поезд планируют запустить в этом году.
Об этом сообщили в КГГА.
Эксплуатацию первого такого поезда начали на этой ветке в ноябре прошлого года.
В общей сложности в прошлом году в качестве благотворительной помощи Варшава передала Киеву 60 вагонов метро.
Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, сейчас продолжаются работы по адаптации 2 вагонов, которые станут частью третьего поезда, а его выход на линию запланирован до конца лета этого года.
Источник фото: КГГА, Любовь Голубятникова
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.