Практика судов
  1. В мире

Если рф не поддержит резолюцию по запрету ядерного оружия в космосе, это вызовет вопрос к путину, — Кирби

14:16, 5 апреля 2024
В США ожидают, что рф не будет блокировать резолюцию Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе.
Если рф не поддержит резолюцию по запрету ядерного оружия в космосе, это вызовет вопрос к путину, — Кирби
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США надеются, что рф присоединится к резолюции о запрете размещения ядерного оружия в космосе, которую планируют внести в Совет Безопасности ООН на следующей неделе. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает "Голос Америки".

По словам чиновника, если рф не поддержит проект резолюции Совета Безопасности ООН по запрету на размещение ядерного оружия в космосе - это поставит под сомнение слова российского диктатора путина о том, что москва "не намерена выводить на орбиту какое-либо оружие массового поражения".

"Мы слышали, как пути говорил, что рф не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что рф проголосует за эту резолюцию. Не должно быть причин, почему бы этого не сделать. А если нет, то я считаю , это должно вызвать определенные действительно законные вопросы к путину о том, каковы его истинные намерения", — сказал Кирби.

В то же время, по мнению Кирби, голосование за документ "должно быть простым", ведь Договор о космосе, который вступил в силу в 1967 году, подписали более 130 стран, включая рф и Китай.

В частности, соответствующий Договор запрещает развертывание на орбите "ядерного оружия или других видов оружия массового поражения."

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Генштаб сообщил, что ТЦК вызовет граждан, достигших 25 лет, для прохождения медосмотра и оформления военно-учетных документов

В Генеральном штабе сообщили, что ТЦК начнет вызывать граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

В Минобороны объяснили, как обезопасят персональные данные военнообязанных, которые будут храниться за границей

«Наша особенная мечта, чтобы все военные системы могли разворачиваться в «облаке» за границей» - замминистра обороны Катерина Черногоренко.

Большая Палата Верховного Суда ответила, может ли значительная нагрузка служить оправданием для затягивания судьей рассмотрения заявления о самоотводе

Судья указывала, что отсутствуют основания для привлечения ее к ответственности, поскольку ответственность судьи может наступать исключительно за нарушение сроков, установленных законом, а статья 81 УПК не содержит определенного срока рассмотрения вопроса о самоотводе.

Правительство утвердило порядок подачи заявления об уничтоженной или поврежденной недвижимости через Дію: какие документы нужны

Для формирования заявления о возмещении вреда недвижимости через Дію заявитель должен подтвердить, что он не является лицом, к которому применены санкции и не имеет судимости за преступления против основ национальной безопасности.

Командир взвода попытался продать прибор ночного видения, чтобы купить автомобиль в подразделение: что решил суд

Суд признал вину старшего лейтенанта, однако решил его строго не наказывать.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді