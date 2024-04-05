Если рф не поддержит резолюцию по запрету ядерного оружия в космосе, это вызовет вопрос к путину, — Кирби

В США ожидают, что рф не будет блокировать резолюцию Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе.

США надеются, что рф присоединится к резолюции о запрете размещения ядерного оружия в космосе, которую планируют внести в Совет Безопасности ООН на следующей неделе. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает "Голос Америки".

По словам чиновника, если рф не поддержит проект резолюции Совета Безопасности ООН по запрету на размещение ядерного оружия в космосе - это поставит под сомнение слова российского диктатора путина о том, что москва "не намерена выводить на орбиту какое-либо оружие массового поражения".

"Мы слышали, как пути говорил, что рф не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что рф проголосует за эту резолюцию. Не должно быть причин, почему бы этого не сделать. А если нет, то я считаю , это должно вызвать определенные действительно законные вопросы к путину о том, каковы его истинные намерения", — сказал Кирби.

В то же время, по мнению Кирби, голосование за документ "должно быть простым", ведь Договор о космосе, который вступил в силу в 1967 году, подписали более 130 стран, включая рф и Китай.

В частности, соответствующий Договор запрещает развертывание на орбите "ядерного оружия или других видов оружия массового поражения."

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.