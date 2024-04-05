Якщо рф не підтримає резолюцію щодо заборони ядерної зброї в космосі, це викличе питання до путіна, — Кірбі

В США очікують, що рф не блокуватиме резолюцію Радбезу ООН про заборону ядерної зброї в космосі.

США сподіваються, що рф приєднається до резолюції про заборону розміщення ядерної зброї в космосі, яку планують внести до Ради Безпеки ООН на наступному тижні.Про це заявив речник Білого дому Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

За словами посадовця, якщо рф не підтримає проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо заборони на розміщення ядерної зброї у космосі — це поставить під сумнів слова російського диктатора путіна про те, що москва "не має наміру виводити на орбіту будь-яку зброю масового ураження".

"Ми чули, як путін казав, що рф не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Тож ми з нетерпінням очікуємо, що рф проголосує за цю резолюцію. Не повинно бути причин, чому б цього не зробити. А якщо ні, то я вважаю, це повинно викликати певні дійсно законні запитання до путіна про те, якими є його справжні наміри", — сказав Кірбі.

Водночас, на думку Кірбі, голосування за документ "має бути простим", адже Договір про космос, який набув чинності 1967 року, підписали понад 130 країн, включно з рф і Китаєм.

Зокрема, відповідний Договір забороняє розгортання на орбіті "ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження."

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