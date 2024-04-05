Документальное оформление оказания благотворительной помощи: что нужно знать

Налоговая служба в Житомирской области объясняет нюансы оформления документов при оказании благотворительной помощи.
В бухгалтерском учете оказание благотворительной помощи оформляется следующими документами:
– письмо-запрос/просьба о предоставлении помощи с указанием вида благотворительной помощи и ее целевого назначения;
или
– письмо-предложение от предприятия, в котором выражается желание добровольно оказать помощь, указать ее вид и цели, на которые будет направлена такая помощь. В таком случае следует также получить ответ о согласии на получение такой помощи;
– согласование руководителем оказания благотворительной помощи в соответствующем приказе по предприятию, где указать:
– цель оказания помощи;
– вид помощи, ее размер;
– реквизиты получателя помощи;
– лиц, ответственных за передачу помощи;
– передача благотворительной помощи конечному приобретателю: в случае передачи товаров (услуг) – фиксируется актом приема-передачи благотворительной помощи, в котором обязательно указываем:
название документа;
реквизиты сторон;
цель, содержание и объем операции;
дату составления, подписи сторон.
В случае перечисления средств – платежное поручение.
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