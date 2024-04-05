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Документальное оформление оказания благотворительной помощи: что нужно знать

19:19, 5 апреля 2024
В налоговой сообщили, что в бухгалтерском учете оказание благотворительной помощи оформляется письмом-запросом/просьбой о предоставлении помощи с указанием вида благотворительной помощи и ее целевого назначения.
Документальное оформление оказания благотворительной помощи: что нужно знать
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Налоговая служба в Житомирской области объясняет нюансы оформления документов при оказании благотворительной помощи.

В бухгалтерском учете оказание благотворительной помощи оформляется следующими документами:

– письмо-запрос/просьба о предоставлении помощи с указанием вида благотворительной помощи и ее целевого назначения;

или

– письмо-предложение от предприятия, в котором выражается желание добровольно оказать помощь, указать ее вид и цели, на которые будет направлена такая помощь. В таком случае следует также получить ответ о согласии на получение такой помощи;

– согласование руководителем оказания благотворительной помощи в соответствующем приказе по предприятию, где указать:

– цель оказания помощи;

– вид помощи, ее размер;

– реквизиты получателя помощи;

– лиц, ответственных за передачу помощи;

– передача благотворительной помощи конечному приобретателю: в случае передачи товаров (услуг) – фиксируется актом приема-передачи благотворительной помощи, в котором обязательно указываем:

название документа;

реквизиты сторон;

цель, содержание и объем операции;

дату составления, подписи сторон.

В случае перечисления средств – платежное поручение.

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