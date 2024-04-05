Минюст требует запретить пророссийскую партию «СПАС»

Дело о запрете партии «СПАС» рассмотрит Восьмой апелляционный административный суд.

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Восьмой апелляционный административный суд открыл производство по иску Минюста к пророссийской партии «Социал-патриотическая ассамблея славян» (СПАС) относительно запрета ее деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Так, постановлением Восьмого апелляционного административного суда от 1 апреля открыто производство по делу № П/857/2/24 по исковому заявлению Министерства юстиции к политической партии «СПАС», с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований по предмету спора на стороне истца – Служба безопасности Украины, о запрете деятельности политической партии.

Отмечается, что дело назначено для рассмотрения в судебном заседании на 18.04.2024 в 09:00 по адресу: ул. Саксаганского, 13, г. Львов, 79005 (председатель судья – Затолочный Виталий Семенович, зал судебного заседания № 3)

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