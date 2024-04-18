Їв в’яленого ляща: на Одещині чоловік захворів на ботулізм

Чоловік з'їв в'яленого ляща, виготовленого в домашніх умовах, і потрапив до лікарні.

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В Одеській області зареєстрували новий випадок захворювання на ботулізм. Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Фахівці провели епідеміологічне розслідування та встановили, що захворілий, житель Одеського району, вживав в’яленого ляща, виготовленого в домашніх умовах.

Наступного дня у хворого з’явився біль в животі, слабкість, здуття живота та головний біль. Через день приєднались такі симптоми, як порушення зору, сухість в роті, порушення ковтання.

Чоловіка госпіталізували в Одеську міську клінічну інфекційну лікарню, де йому надали необхідне лікування. Хворому ввели ботулінічний антитоксин, який є найдієвішим засобом при лікуванні ботулізму.

Це вже другий випадок ботулізму в області у 2024 році. Перший, у березні, був пов’язаний з вживанням м’ясної тушонки, виготовленої в домашніх умовах.

Ботулізм — це токсико-інфекційне захворювання, яке виникає при вживанні продуктів, заражених мікробом групи клостридій. Збудником є бактерія — Clostridium botulinum.

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