С 22 апреля увеличится стоимость специальных бланков нотариальных документов

Частные нотариусы смогут получить бланки по предыдущей цене при двух условиях.

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что в связи с увеличением производителем стоимости закупки специальных бланков нотариальных документов увеличивается стоимость специальных бланков нотариальных документов. Об этом сообщили в пресс-службе НАИС.

Отмечается, что, начиная с 22 апреля 2024 года, стоимость бланка будет составлять 29,04 грн с НДС*.

Частные нотариусы смогут получить бланки по предварительной цене – 25,50 грн – исключительно при условии, что:

- предоплата за бланки поступит на счет ГП «НАИС» до 21.04.2024 (включительно);

- заказ по поставкам оплаченных бланков полученный ГП «НАИС» одним из способов, предусмотренных соответствующим договором до 21.04.2024 (включительно).**

Государственным нотариальным конторам/государственным нотариальным архивам отгрузка бланков производится по цене, действующей на дату отгрузки.

*ГП «НАИС» будут внесены изменения в договоры поставки бланков для государственных нотариальных контор/государственных нотариальных архивов, а также частных нотариусов в части стоимости бланка. Договоры поставки в новой редакции будут размещены на официальном вебсайте ГП «НАИС» для ознакомления в рубриках «Специальные бланки», а также «Реестры» (раздел «Формы договоров», категория «Нотариат») 22.04.2024.

** в НАИС обращают внимание нотариусов, что для оптимальной отработки оплаченных заказов, 20 и 21.04.2024 лучше посылать их на адрес электронного ящика: [email protected].

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