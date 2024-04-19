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З 22 квітня збільшиться вартість спеціальних бланків нотаріальних документів

11:50, 19 квітня 2024
Приватні нотаріуси зможуть отримати бланки за попередньою ціною за двох умов.
З 22 квітня збільшиться вартість спеціальних бланків нотаріальних документів
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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що у зв’язку із збільшенням виробником вартості закупівлі спеціальних бланків нотаріальних документів збільшується вартість спеціальних бланків нотаріальних документів. Про це поінформували у пресслужбі НАІС.

Зазначається, що починаючи з 22 квітня 2024 року, вартість бланка становитиме 29,04 грн з ПДВ*.

Приватні нотаріуси зможуть отримати бланки за попередньою ціною - 25,50 грн - виключно за умови, що:

- попередня оплата за бланки  надійде на рахунок  ДП «НАІС» до 21.04.2024 (включно);

- замовлення стосовно постачання оплачених бланків  отримане ДП «НАІС» одним із способів, передбачених відповідним договором до 21.04.2024 (включно).**

Державним нотаріальним конторам/державним нотаріальним архівам відвантаження бланків здійснюється за ціною, що діє на дату відвантаження.

*ДП «НАІС» будуть внесені зміни до договорів постачання бланків для державних нотаріальних контор/державних нотаріальних архівів, а також приватних нотаріусів в частині вартості бланка. Договори постачання в новій редакції будуть розміщені на офіційному вебсайті  ДП «НАІС» для ознайомлення в рубриках «Спеціальні бланки», а також «Реєстри» (розділ «Форми договорів», категорія «Нотаріат») 22.04.2024.

** у НАІС звертають увагу нотаріусів, що для оптимального відпрацювання оплачених замовлень, 20 та 21.04.2024 краще надсилати їх на адресу електронної скриньки: [email protected].

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