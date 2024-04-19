ТЦК отримали сканери для прискорення наповнення Реєстру військовозобов’язаних від Великої Британії

У ТЦК тепер буде сучасне обладнання, що спростить роботу з військовим обліком і наповнення електронного Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг»

Джерело фото: mil.gov.ua

Уряд Великої Британії надав територіальним центрам комплектування (ТЦК) обладнання для роботи з Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг». Зокрема, йдеться про обладнання, яке спросить переведення паперових даних про осіб, що підлягають взяттю на військовий облік, в цифровий формат – ноутбуки, сканери, принтери.

«Міністерство оборони України продовжує роботу над цифровізацією військового обліку. Для роботи з реєстром військовозобов'язаних «Оберіг» ТЦК та СП потребують сучасного обладнання – ноутбуки, сканери, принтери.

Реєстр «Оберіг» заощаджує кошти держави та військовозобов'язаних, запобігає корупції та сприяє розумному рекрутингу. Завдяки цифровізації обліку інформація про військовозобов'язаних не може бути знищена внаслідок ракетного обстрілу чи пожежі» - зазначили у Міноборони.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», виявити громадян, які не стали на військовий облік, але інформація про яких наявна, наприклад, у Податкової служби (якщо людина офіційно працює) стане простіше – 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062). Метою Реєстру відтепер буде також й ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку. Він буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба подають шляхом електронної взаємодії Міністерству оборони відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

Якщо раніше закон передбачав, що передача даних до Реєстру здійснюється лише ЦВК та лише одноразово, то тепер ці відомості зможуть оновлювати постійно. При цьому дані стосовно громадян, які не є військовозобов’язаними, призовниками чи резервістами мають згодом знищуватися.

Повна картина про придатних до військової служби громадян буде зберігатися на серверах партнерів України з НАТО.

Загалом, як раніше писала «Судово-юридична газета», до нього потраплять персональні дані про дату і місце народження, номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, відомості про батьків – за згодою військовозобов’язаного; реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відомості про громадянство, відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відцифрований образ обличчя особи; відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України, відомості про освіту та спеціальність, відомості про досвід роботи за спеціальністю, про результати медичних оглядів, відомості про володіння іноземними мовами, про дозвіл на зберігання та носіння зброї, про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки, реквізити посвідчення водія та багато чого іншого.

«Уряд Великої Британії підтримує Україну у її цілях цифрової трансформації. Велика Британія рада бути учасником багатьох реформаторських ініціатив, у тому числі ІТ-коаліції та Коаліції дронів. Надання обладнання для роботи з реєстром «Оберіг» – один з напрямків, у якому ми можемо допомогати, – прокоментував спеціальний радник з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні Мартін Моллой.

Загалом Уряд Великої Британії надав Україні в межах проекту SDA 187 ноутбуків, 187 сканерів та 187 принтерів для використання у ТЦК та СП. Ця ініціатива є частиною програми підтримки від Спеціального радника з питань оборони, що фінансується урядом Великої Британії.

Автор: Наталя Мамченко

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