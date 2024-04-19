ТЦК получили сканеры для ускорения наполнения Реестра военнообязанных от Великобритании

В ТЦК теперь будет современное оборудование, которое упростит работу с военным учетом и наполнение электронного Реестра военнообязанных «Оберег».

Источник фото: mil.gov.ua

Правительство Великобритании предоставило территориальным центрам комплектования (ТЦК) оборудование для работы с Реестром военнообязанных «Оберег». В частности, речь идет об оборудовании, которое упростит перевод бумажных данных о лицах, подлежащих взятию на военный учет, в цифровой формат – ноутбуки, сканеры, принтеры.

«Министерство обороны Украины продолжает работу над цифровизацией военного учета. Для работы с реестром военнообязанных «Оберег» ТЦК и СП нуждаются в современном оборудовании – ноутбуках, сканерах, принтерах.

Реестр «Оберег» экономит средства государства и военнообязанных, предотвращает коррупцию и способствует разумному рекрутингу. Благодаря цифровизации учета информация о военнообязанных не может быть уничтожена в результате ракетных обстрелов или пожара» - отметили в Минобороны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», выявить граждан, которые не стали на военный учет, но информация о которых имеется, например, у Налоговой службы (если человек официально работает) станет проще – 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрения Электронного кабинета военнообязанного (законопроект 10062). Целью Реестра теперь будет также и идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета. Он будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют путем электронного взаимодействия Министерству обороны сведения всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Если ранее закон предусматривал, что передача данных в Реестр осуществляется только ЦИК и только раз, то теперь эти сведения смогут обновлять постоянно. При этом данные относительно граждан, не военнообязанных, призывниками или резервистами должны впоследствии уничтожаться.

Полная картина о пригодных к военной службе гражданах будет храниться на серверах партнеров Украины из НАТО.

В целом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в него попадут персональные данные о дате и месте рождения, номерах средств связи и адресах электронной почты, сведениях о родителях – с согласия военнообязанного; реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сведения о гражданстве, сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; отцифрованный образ лица; сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины, сведения об образовании и специальности, сведения об опыте работы по специальности, о результатах медицинских осмотров, сведения о владении иностранными языками, о разрешении на хранение и ношение оружия, о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

«Правительство Великобритании поддерживает Украину в ее целях цифровой трансформации. Великобритания рада быть участником многих реформаторских инициатив, в том числе ИТ-коалиции и коалиции дронов. Предоставление оборудования для работы с реестром «Оберег» – одно из направлений, в котором мы можем помогать, – прокомментировал специальный советник по обороне Посольства Великобритании в Украине Мартин Моллой.

Правительство Великобритании предоставило Украине в рамках проекта SDA 187 ноутбуков, 187 сканеров и 187 принтеров для использования в ТЦК и СП. Эта инициатива является частью программы поддержки от Специального советника по обороне, финансируемой правительством Великобритании.

Автор: Наталя Мамченко

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