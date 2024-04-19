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Доллар вырос до 40 гривен: какой курс выставили обменники 19 апреля

11:36, 19 апреля 2024
Официальный курс валют на 19 апреля.
Доллар вырос до 40 гривен: какой курс выставили обменники 19 апреля
Источник фото: Adam Nir / Unsplash
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Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара по отношению к гривне. Доллар достиг очередного исторического максимума.

Официальный курс на 19 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,6037 грн за 1 доллар (+0,0586 грн). Выше курс был всего 17 апреля – 39,5737 грн/доллар.

Курс евро будет составляет 42,2789 гривен за 1 евро (+0,2227 грн).

Как пишет «РБК-Украина» со ссылкой на данные мониторинга рынка, к утру 19 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 40,00 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 43,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,50 грн, евро по 42,35 грн.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,62-39,65 грн/доллар (покупка-продажа) – снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. К 2029 году курс доллара может подняться до 54 грн. 

Источник фото: minfin.com.ua

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