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Безосновательно увеличил площадь земельного участка: государственному регистратору сообщили о подозрении

13:39, 19 апреля 2024
Из-за действий государственного регистратора ущерб горсовету на 76 млн гривен.
Безосновательно увеличил площадь земельного участка: государственному регистратору сообщили о подозрении
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В Киевской области полиция сообщила о подозрении государственному регистратору, который незаконно внес изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, увеличив площадь земельного участка в Вышгороде. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители установили, что представитель общества предложил должностному лицу безосновательно осуществить регистрацию недвижимого имущества путем увеличения площади земельного участка. Таким образом, правонарушитель, имея право доступа к информации в автоматизированных системах, увеличил площадь земли с 4.1 га до 9,5 га, принадлежащую городскому совету.

Своими действиями злоумышленник нанес материальный ущерб Киевскому городскому совету в размере 76,4 млн гривен.

По факту несанкционированного изменения информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах и хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, причинившему значительный ущерб, следователи сообщили фигуранту о подозрении.

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