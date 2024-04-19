Безпідставно збільшив площу земельної ділянки: державному реєстратору повідомили про підозру

Через дії державного реєстратора збиток міськраді на 76 млн гривень.

На Київщині поліція повідомила про підозру державному реєстратору, який незаконно вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, збільшивши площу земельної ділянки у Вишгороді. Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що представник товариства запропонував посадовцю безпідставно здійснити реєстрацію нерухомого майна шляхом збільшення площі земельної ділянки. Таким чином правопорушник, маючи право доступу до інформації в автоматизованих системах, збільшив площу землі з 4.1 га до 9,5 га, яка належить міській раді.

Своїми діями зловмисник спричинив матеріальну шкоду Київській міській раді у розмірі 76,4 млн гривень.

За фактом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, слідчими повідомлено фігуранту про підозру.

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