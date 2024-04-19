Долар виріс до 40 гривень: який курс виставили обмінники 19 квітня

Офіційний курс валют на 19 квітня.

Джерело фото: Adam Nir / Unsplash

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар досяг чергового історичного максимуму.

Офіційний курс на 19 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6037 грн за 1 долар (+0,0586 грн). Вище курс був лише 17 квітня – 39,5737 грн/долар.

Курс євро становить 42,2789 гривень за 1 євро (+0,2227 грн).

Як пише «РБК-Україна» з посиланням на дані моніторингу ринку, на ранок 19 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 40,00 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 43,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,50 гривень, євро по 42,35 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,62-39,65 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Як писала «Судово-юридична газета», Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. До 2029 року курс долара може підійнятися до 54 грн.

Джерело фото: minfin.com.ua

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