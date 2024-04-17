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МВФ прогнозує зростання курсу долара до 54 гривень у 2029 році

16:10, 17 квітня 2024
Міжнародний валютний фонд спрогнозував, яким буде курс долара в Україні найближчими роками.
МВФ прогнозує зростання курсу долара до 54 гривень у 2029 році
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Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. До 2029 року курс долара може підійнятися до 54 грн. Про це йдеться у звіті World Economic Outlook.

Відповідно до розрахунків МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

  • 2024 рік — 41,0 грн/долар
  • 2025 рік — 45,8 грн/долар
  • 2026 рік — 48,6 грн/долар
  • 2027 рік — 50,4 грн/долар
  • 2028 рік — 52,1 грн/долар
  • 2029 рік — 54,1 грн/долар.

За прогнозами експертів, найближчим часом ситуація на валютному ринку буде напруженою, хоч і контрольованою Нацбанком. Кабмін у 2024 році очікує на незначну девальвацію курсу гривні до долара.

МВФ також оновив прогноз зростання економіки України. Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,2%. Зростання прискориться 2025 року до 6,5%, а 2026 року становитиме 5,0%. МВФ прогнозує середньорічну інфляцію в Україні у 2024 році на рівні 6,4%, у 2025 році - 7,6%, у 2026 році - 6,2%.

За прогнозом МВФ, світова економіка продовжить зростати на рівні 3,2% у 2024 та 2025 роках, такими ж темпами, як і у 2023 році. Прогноз глобального зростання на п'ять років - на рівні 3,1% - знаходиться на найнижчому рівні за десятиліття. Прогнозується, що глобальна інфляція неухильно знижуватиметься: з 6,8% у 2023 році до 5,9% у 2024 році та 4,5% у 2025 році.

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