У Бразилії жінка прийшла до банку з трупом свого дядька, щоб оформити на нього кредит

Племінниця намагалася оформити кредит на мертвого родича.

Фото: milesopedia.com

У вівторок 16 квітня жінка в Ріо-де-Жанейро прийшла з трупом літнього чоловіка до банку, щоб спробувати взяти на нього кредит у розмірі 17 000 реалів (3400 доларів США), передає brazilreports.com.

Співробітники банку зняли те, що сталося на відео, і викликали поліцію. Повідомляється, що жінку взяли під варту, а дивне відео незабаром стало вірусним у соціальних мережах.

На відео жінка на ім'я Еріка де Соуза Вієйра Нуньєс стоїть поруч із блідим літнім чоловіком у кріслі. Вона тримала голову чоловіка, розмовляла з ним та просила його підписати документи про кредит.

Нуньєс нібито представилася племінницею літнього чоловіка. «Дядьку, ти слухаєш? Вам потрібно підписати (кредитний договір). Якщо ти не підпишеш, це неможливо, тому що я не можу підписати за тебе», - сказала Нуньєс у відео.

«Він нездоровий, його колір…» — сказав один із банківських співробітників.

«Він такий. Він нічого не каже, - відповіла Нуньєс. — Дядю, ти хочеш ще раз до лікарні?»

Поліція встановила, що чоловік, якого впізнали як 68-річного Пауло Роберто Брагу, мертвий уже кілька годин.

«Вона намагалася вдати, що змушує його підписати кредит. Він уже увійшов до банку мертвим», - розповів TV Globo начальник поліції Фабіо Луїс. «Головне — продовжити розслідування, встановити особу інших членів сім'ї та дізнатися більше про цей кредит».

Додамо, за кілька годин португальське слово «cadáver», що означає труп, стало найпопулярнішою темою на бразильському X (раніше Twitter).

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