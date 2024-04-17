12-річна українка зібрала понад 600 тисяч для військового, пробігши 5-кілометровий марафон на протезах

Яна Степаненко втратила обидві ноги під час російського обстрілу Краматорська.

Джерело фото: city-adm.lviv.ua

Дванадцятирічна українка Яна Степаненко зібрала 615 тисяч гривень на біговий протез для військового Олександра Рясного, який втратив ногу на війні. Дівчинка взяла участь у благодійному заході «Незламна Яна біжить заради захисника», пробігши 5 кілометрів на протезах. Про це повідомила Львівська міська рада.

Підтримку проєкту від 754 донорів на платформі dobro.ua, як вітчизняних, так і іноземних, дозволила зібрати необхідну суму. У центрі «Незламні» назвали цю подію найкращим подарунком на день народження Яни, яка виповнила 13 років 16 квітня. Зараз дівчинка повертається до Львова, щаслива та вдячна за можливість допомогти воїну.

Зазначається, що Яна сама стала жертвою війни – 8 квітня 2022 року внаслідок теракту російських окупантів у Краматорську вона втратила обидві ноги. Процес реабілітації та отримання протезів зайняв чимало часу, проте дівчинка не тільки відновилася, але й стала прикладом мужності та сили духу для всіх.

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