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12-летняя украинка собрала более 600 тысяч для военного, пробежав 5-километровый марафон на протезах

22:36, 17 апреля 2024
Яна Степаненко потеряла обе ноги во время российского обстрела Краматорска.
12-летняя украинка собрала более 600 тысяч для военного, пробежав 5-километровый марафон на протезах
Источник фото: city-adm.lviv.ua
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Двенадцатилетняя украинка Яна Степаненко собрала 615 тысяч гривен на беговой протез для военного Александра Рясного, который потерял ногу на войне. Девочка приняла участие в благотворительном мероприятии "Незламна Яна бежит ради защитника", пробежав 5 километров на протезах. Об этом сообщил Львовский городской совет.

Поддержка проекта от 754 доноров на платформе dobro.ua, как отечественных, так и иностранных, позволила собрать необходимую сумму. В центре "Незламні" назвали это событие лучшим подарком на день рождения Яны, которой исполнилось 13 лет 16 апреля. Сейчас девочка возвращается во Львов, счастливая и благодарна за возможность помочь воину.

Отмечается, что Яна сама стала жертвой войны - 8 апреля 2022 года в результате теракта российских оккупантов в Краматорске она потеряла обе ноги. Процесс реабилитации и получения протезов занял немало времени, однако девочка не только восстановилась, но и стала примером мужества и силы духа для всех.

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