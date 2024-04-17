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Адвокат просила скасувати вирок чоловіку, якого засудили за колабораційну діяльність: що вирішив суд

20:58, 17 квітня 2024
Чоловік погодився працювати у незаконно створених ворожих «правоохоронних органах» у тимчасово окупованих містах Токмак та Молочанськ.
Адвокат просила скасувати вирок чоловіку, якого засудили за колабораційну діяльність: що вирішив суд
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16 квітня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду у відкритому судовому засіданні, розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Л. на вирок Хортицького районного суду м. Запоріжжя, яким чоловіка було засуджено за колабораційну діяльність. Про це повідомляє Запорізький апеляційний суд.

За інформацією суду, громадянин України А. обвинувачується в тому, що перебуваючи на тимчасово окупованих територіях міст Токмака та Молочанська Запорізької області, добровільно прийняв пропозицію від представників тимчасової окупаційної адміністрації держави-агресора рф та зайняв у незаконно створеному правоохоронному органі - т.зв. «Токмацький головний відділ ГУ МВС в Запорізькій області» посаду заступника начальника у м. Молочанськ та, починаючи з квітня 2022 року, здійснював свою протиправну діяльність в інтересах окупаційної влади держави-агресора рф, з метою підтримання окупаційної влади у містах Токмак та Молочанськ.

В подальшому прийняв пропозицію від представників окупаційної влади та зайняв посаду т.зв. голови Військово-цивільної адміністрації міста Молочанськ (мовою оригіналу «Военно-гражданская администрация города Молочанськ»). Наділений незаконними владними повноваженнями, забезпечував закріплення влади держави-агресора рф на тимчасово окупованій території Молочанської міської територіальної громади, в своїй діяльності популяризував окупаційну владу серед місцевого населення через реалізацію соціальної політики.

Оскільки обвинувачений проживає на тимчасово окупованій території, відносно нього здійснювалось спеціальне судове провадження та вирок було ухвалено за його відсутності.

Вироком місцевого суду громадянина А. було визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, в окупаційній адміністрації держави-агресора) та частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) та з застосуванням частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України, засуджено до 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги строком на 15 років з конфіскацією належного йому майна.

Строк відбуття покарання буде рахуватися з моменту затримання обвинуваченого. 

В апеляційній скарзі адвокат просила вирок скасувати, закрити кримінальне провадження через не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості А. у суді і вичерпані можливості їх отримання (п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України).

Судовий розгляд справи № 337/3476/22 відбувся за участі прокурора та захисника обвинуваченого.

За результатами апеляційного розгляду, колегія суддів відхилила апеляційну скаргу та залишила вирок місцевого суду без змін.

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